Hockey-Bundesliga : Herren-Team des CHTC verliert in der Schlussphase

Krefeld Der Hockey-Bundesligist unterlag im ersten Spiel des Jahres in Hamburg beim Harvestehuder THC mit 3:4. Der Gegner verwandelte vier von acht Strafecken. Mertgens, McKee und Kossol trafen für die Krefelder.

Beide Teams konnten in der Vorbereitung nur kurz Spielpraxis in Testspielen sammeln und hatten ihren Schwerpunkt aufgrund der Corona-Einschränkungen lange auf Athletik und Videostudium gelegt.

„Wir haben unseren eigenen Kreis eigentlich gut verteidigt und uns reingehängt. Aber acht Strafecken sind gegen so eine Mannschaft und so einen Eckenschützen einfach zu viel gewesen“, sagte CHTC-Trainer Ronan Gormley. Gehörte die Anfangsphase noch seinem Team, so übernahm der Tabellendritte nach und nach die Spielkontrolle. Der erste Treffer landete dennoch im Kasten der Schwarz-Gelben. Aus einer guten Defensive startete der CHTC einen mustergültigen Konter, den Henrik Mertgens zur Führung (5.) abschloss. Der Tabellendritte biss sich auch im weiteren Verlauf oft die Zähne an der Gästeabwehr aus. Nach einer Viertelstunde erhöhte Krefelds John McKee aus kurzer Entfernung auf 2:0. Zum Start zeigten die Seidenstädter somit eine Effizienz, die ihnen in den mittlerweile ja schon mehreren Monaten zurückliegenden Spielen oft gefehlt hat.