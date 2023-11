Neuauflage des Hallen-Spektakels CHTC und HSG wieder in einem Boot

Als der Crefelder HTC und die HSG Krefeld Niederrhein 2019 einen gemeinsamen Spieltag mit Hockey und Handball ankündigten, war die Skepsis groß, allerdings umsonst. Beide Klubs boten ein tolles Hallenspektakel. Das feiert jetzt am Samstag, 16. Dezember, in der Glockenspitzhalle eine Neuauflage. Der Hockey-Bundesligist ist dann mit Punktspielen der Herren und Damen vertreten. Die HSG hat in der 3. Handball-Liga ein Heimspiel. Eingebettet ist das sportliche Highlight in der Vorweihnachtszeit von einem Rahmenprogramm. Den Sportbegeisterten bietet sich die Möglichkeit, mit einer Eintrittskarte gleich drei hochklassige Sportveranstaltungen zu besuchen, die zudem noch musikalisch abgerundet werden.