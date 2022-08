Crefelder HTC : Timo Kossol und Elias Friedrich fehlen

Timo Kossol im Bild) fehlt wegen muskulärer Probleme, bei Elias Friedrich liegt keine exakte Diagnose vor. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Mit einem Heimspiel gegen den Münchner SC startet der Crefelder HTC am Samstag bei seiner Rückkehr in die Feldhockey-Bundesliga. Johannes Schmitz ist der neue Trainer. Das Team wurde erheblich verstärkt.

Fast 500 Tage nach dem unglücklichen Abstieg feiern die Hockeyherren des Crefelder HTC ihr Comeback in der Feldhockey-Bundesliga. Sie starten am 3. September um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Mitaufsteiger Münchner SC in die neue Spielzeit.

Nach dem äußerst souveränen Wiederaufstieg gehen die Krefelder mit einigen Veränderungen auf und neben dem Platz in die neue Saison. Neben Stürmer Niklas Wellen, der nach seinem Intermezzo beim niederländischen Verein Pinoké Amsterdam wieder zum CHTC zurückkehrt, konnten auch die anderen Neuzugänge in der Vorbereitung überzeugen. Vor allem Masi Pfandt, der vom Harvestehuder THC als Torjäger geholt wurde, konnte diese Qualität auch in den Testspielen eindrucksvoll unter Beweis stellen und traf insgesamt sechsmal. Auch Niklas Wellen, Julius Hayner und der zweiten Rückkehrer Christian von Ehren, der aus Düsseldorf den Weg zurück gefunden hat, trugen sich in die Torjägerliste ein. Im Tor wurde mit dem erst 19-jährigen hochtalentierten Joshua Onyekwue Nnaji eine neue Nummer eins von Rot-Weiß Köln geholt.

Zudem ist den CHTC Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Martin Ferreiro ein weiterer Coup gelungen. Der 24-jährige Stürmer hat bereits 52 Spiele für die argentinische Nationalmannschaft absolviert und war ein Jahr lang Teamkollege von Niklas Wellen bei Pinoké, ehe er die vergangene Saison in Gent gespielt hat. Der technisch versierte Offensivmann ist nach einen Lehrgang mit der Nationalmannschaft erst seit vergangener Woche beim Team und konnte bereits im Teststpiel überzeugen.

An der Seitenlinie übernimmt der Sportliche Leiter Johannes „Jo“ Schmitz den Posten des Cheftrainers, während der bisherige Headcoach Ronan Gormley als Co-Trainer weiterhin wichtiger Bestandteil des Staffs ist.

Zum Saisonstart fehlen werden definitiv die U21-Nationalspieler Elias Friedrich und Timo Kossol, die wichtiger Bestandteil des Aufstiegsteams waren, sich in der Vorbereitung aber jeweils längerfristige Verletzungen zugezogen haben.

Die Vorbereitung verlief sowohl spielerisch als auch Ergebnistechnisch weitestgehend erfreulich. Neben einer knappen 2:3-Niederlage gegen Uhlenhorst Mülheim bezwangen die Seidenstädter den Münchener SC (2:1, 3:1) und den Club an der Alster (4:1, 2:0) je zweimal. In den jüngsten Testspielen konnten sie gegen den Niederländischen Vizemeister Pinoké Amstelven beim 3:7 zumindest bis lange mithalten (3:3) und Uhlenhorst Mülheim im Rückspiel mit 4:2 besiegen. Am Mittwoch um 20 Uhr gibt es den abschließenden Härtetest gegen Meister Rot-Weiss Köln.