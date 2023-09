Hockey-Bundesliga Crefelder HTC startet mit einem „Knaller“

Nationalspieler Niklas Wellen legte nach der verpassten EM-Medaille eine Pause ein und musste die Enttäuschung erst einmal verdauen: „Es ist nicht ganz so einfach, sich wieder zu motivieren. Aber ich hatte das ja schön häufiger in meiner Karriere. Danach habe ich es immer wieder geschafft, einen neuen Fokus zu finden, das kommt wieder. Jetzt freue ich mich, wieder hier mit den Jungs auf den Platz zu stehen.“ Auch er hofft, dass über das Stammpublikum hinaus mehr Zuschauer den Weg zur Gerd-Wellen-Anlage finden: „Hier in Krefeld wird ja versucht, mit Vereinen aus anderen Sportarten was anzuschieben. Ich glaube, hier sind wir auf einem guten Weg.“ Für ihn bleibt Köln der Topfavorit. Dahinter sind viele Teams, die man schlagen kann. Mannheim hat das Finale gegen Köln knapp verloren. Wir hatten Mannheim am Rande einer Niederlage und hätten gewinnen müssen. Das war für uns sehr lehrreich. Daraus kann man sehr viel ziehen, besonders eine Truppe wie wir. Ich bin gespannt, wie einige Jungs damit umgehen und daraus neue Motivation schöpfen. Ich bin mir sicher, dass wir die Play-offs wieder erreichen werden.“