Final Four in Bonn CHTC-Herren kämpfen um die Deutsche Meisterschaft im Hockey

Krefeld · Am Samstag startet der Crefelder HTC in Bonn gegen den Mannheimer HC ins Final Four. Mit den Süddeutschen haben die Rheinländer noch eine Rechnung offen. Dennoch ist die Mannschaft von Ronan Gormley Außenseiter.

16.05.2024 , 16:34 Uhr

Martin Ferreiro (li.) und Masi Pfandt (re.) trafen im Vorjahr beim 5:2-Sieg des CHTC gegen Mannheim im ersten Viertelfinalspiel jeweils doppelt. Foto: Mark Mocnik

Von Nomita Selder