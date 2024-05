Abstiegskampf spitzt sich zu CHTC-Damen mit knapper Niederlagen beim Favoriten in Düsseldorf

„Wir sind gut ins Spiel gekommen, können aber leider nur ein Tor daraus erzielen. Wir geben am Ende noch einmal alles, erspielen uns sogar noch eine Ecke, können aber nicht mehr ausgleichen. Am Ende ist es extrem ärgerlich, da wir den Klassenerhalt jetzt nicht mehr in der eigenen Hand haben, sondern auf die Ergebnisse der Konkurrenz angewiesen sind,“ resümiert CHTC-Coach Jens Höttemann nach der bitteren Niederlage in der Landeshauptstadt.