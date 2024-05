2. Hockey-Bundesliga CHTC-Damen kämpfen gegen DSD Düsseldorf um Klassenerhalt

„Es wird sicherlich kein einfaches Spiel, aber wir sind aktuell mit viel Selbstbewusstsein ausgestattet und wissen was wir können. Wir haben in der Hinrunde mit viel Kampf die drei Punkte in Krefeld behalten. Es wird darauf ankommen, die Einzelspielerinnen wie Janne Müller-Wieland in der Defensive oder Silja Drewitz in der Offensive in den Griff zu bekommen und mit voller Überzeugung und Einsatz in die Partie zu gehen. Für den DSD geht es im Wesentlichen um nicht mehr viel“, ordnet Jens Höttemann ein.