Feldhockey Der Crefelder HTC und Damentrainer Höttemann trennen sich

Lediglich fünf Siege standen nach 18 Ligapartien in der 2. Bundesliga Süd zu Buche. Zu wenig, denn damit stand die Mannschaft in der Gesamtabrechnung auf dem neunten und vorletzten Platz, der den direkten Abstieg bedeutet. Dabei war keinesfalls alles schlecht. Denn die Defensive war mit nur 23 Gegentreffern die drittbeste Abwehr der gesamten Liga. Dafür aber haperte es vorne gewaltig. Denn nur 16 eigene Tore in 18 Begegnungen bedeuten den vorletzten Platz in dieser Statistik.