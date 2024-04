Feldhockey Play-off Anton Boomes ist der Matchwinner gegen Rot-Weiss Köln

Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive, wenn auch zunächst chancenarmee Partie. Nach knapp zehn Minuten schloss Krefelds Nicolas Acosta vom Kreisrand ab, den Schuss parierte Keeper Jean-Paul Danneberg noch, doch der Rebound landete bei Anton Boomes, der sein Team in Führung brachte. Köln schwächte sich selbst früh durch Zeitstrafen. Von Beginn an war die Krefelder Defensive um Schlussmann Joshua Onyekwue Nnaji gefordert und bestand gegen den starken Kölner Angriff. Im zweiten Viertel landete der Ball von Kölns Michel Struthoff am Posten. Mit einer der letzten Aktionen vor der Halbzeitpause erhielt Köln die erste Strafecke im Spiel, doch zunächst lief Niklas Wellen diese stark ab, ehe Krefelds Torwart Joshi, der eigentlich schon in die andere Ecke unterwegs war, überragend reagierte und den Ball von Tom Grambusch aus dem langen Eck fischte.