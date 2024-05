Feldhockey CHTC kämpft gegen RTHC Leverkusen um den Klassenerhalt

Krefeld · Die Damen vom Crefelder HTC empfangen am Samstag zum Abstiegsgipfel den RTHC Leverkusen in der 2. Bundesliga Nord. Allerdings muss auch die Konkurrenz mitspielen, wenn der CHTC die Klasse halten will.

30.05.2024 , 19:22 Uhr

Für Mona Wüste und den CHTC geht es um den Klassenerhalt. Diesen hat die Mannschaft aber nicht mehr in der eigenen Hand. Foto: Frank Wenserski

Von Nomita Selder