Hockey-Bundesliga Herren des Crefelder HTC verlieren die Tabellenführung

Die Herren starteten auf eigener Anlage furios gegen den Club an der Alster und nach nur vier Minuten vollendete Martin Ferreiro nach Doppelpass mit Niklas Wellen clever per Schrubber zur Führung. Auch beim zweiten Tor des Tages setzte Kapitän Niklas Wellen einen Mitspieler ein. Er fand am Kreisrand Christian von Ehren, der per gut platzierten Schrubber ins lange Ecke den zweiten Treffer erzielte.