Hallen-Hockey : Schwere Aufgaben für die Teams des CHTC

Trainer Mats Mahn und sein Team stehen vor schwere Aufgaben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der Hallenhockey-Bundesliga bestreiten die Damen und Herren des Clubs jeweils zwei Heimspiele. Beider Teams spielen am Wochenende in der Glockenspitzhalle gegen Mannschaften aus Köln und Düsseldorf.

Beim anstehenden Doppelwochenende in der Hallenhockey-Bundesliga laufen in den Heimspielen des Crefelder HTC sowohl bei den Damen als auch bei den Herren zahlreiche Nationalspieler bei den Gegnern auf. Beide Teams stehen auf Tabellenrang drei und empfangen jeweils die Mannschaften von Rot-Weiss Köln (Samstag) und dem Düsseldorfer HC (Sonntag). Am Samstag beginnen die Damen um 14.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Die Herren starten Samstag um 16.30 Uhr und tags darauf bereits um 12 Uhr.

Nach dem Hockeyfest gegen Mülheim wartet mit Rot-Weiss Köln der nächste Titelanwärter auf die das Herren-Team von Matthias Mahn: „Köln hat eine riesige Qualität, wir sind der absolute Außenseiter und müssen an die Leistungsgrenze gehen. Um was zu holen brauchen wir einen besonderen Tag. Auch der DHC ist ein richtig gutes Hallenteam, gegen die wir im Hinspiel ein extrem gutes Spiel gezeigt haben“, sagt der Trainer.“

Die Einsätze von Lucas Bachmann, der noch angeschlagen ist, und Jannick Eschler, der nach längerer Pause die ersten Trainingseinheiten absolviert, sind noch offen. Auf der Torhüterposition haben die Krefelder mit Krischan Schliemann und Christian Schulte ein absolutes Luxusproblem. Köln ist bisher standesgemäß mit vier Siegen und 51:15 Toren gestartet. Dabei führen Jan Christopher Rühr (13 Treffer) und Nationalmannschaftskapitän Mats Grambusch (9 Tore) das Star-Ensemble, zu dem neben ihnen aus dem aktuellen DHB-Kader auch noch Johannes Große, Marco Miltkau, Thies Ole Prinz und der Ex-Krefelder Timur Oruz sowie Standard Spezialist Tom Grambusch und der langjährigen CHTC-Spieler Florian Pelzner gehören, an. Der DHC steht nach vier Niederlagen bereits unter Druck und will am Doppelspieltag sowohl in Neuss als auch beim CHTC dringend punkten.

Ähnlich prominent wie die Kölner Herren sind auch die Düsseldorfer Damen besetzt. Die ehemalige Krefelderin Selin Oruz, die sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft die Kapitänsbinde trägt, hat bereits neun Treffer und damit genau so viele wie der gesamte CHTC erzielt. Neben ihr haben sind Alisa Vivot, Eisa Gräve, Lisa Nolte, Annika Sprink, Luisa Steindor und Torhüterin Natalie Kubalski zahlreiche Teamkolleginnen Teil der Damennationalmannschaft „Danas“. Dies gilt auch für die Kölnerinnen mit Julia Sonntag, Nike Lorenz, Pia Maertens, Camille Nobis, Cecile Pieper.