2. Hockey-Bundesliga : Pflichtsieg für Damen des Crefelder HTC

Anna Küskes erzielte in Essen den vierten CHTC-Treffer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Team gewann in der 2. Hockey-Bundesliga bei Schlusslicht ETUF Essen mit 4:0. Trainer Andre Schiefer bemängelte nur die Torausbeute. Jil Jertz, Stephanie Baxter, Silke Stocks und Anna Küskes trafen.

(nose) Mit einer dominanten und vor allem offensive überzeugenden Leistung setzten sich die Krefelder Damen bereits am Samstag klar mit 4:0 (3:0) gegen ETUF Essen durch und fuhr damit fest eingeplante drei Punkte ein.

Das Team von Andre Schiefer stellte mit einem sehr guten ersten Viertel die Weichen früh auf Sieg und schaffte es, über das gesamte Spiel dominant und konzentriert zu bleiben. Die Essenerinnen, die mit ihrer Leistung gegen die gut aufgelegte Mannschaft der TG Heimfeld am vergangenen Wochenende einen deutlichen Schritt gemacht haben, kamen nur schwer zur Entfaltung.

„Mit der spielerischen Leistung bin ich auf jeden Fall zufrieden, es hätte sogar noch höher ausfallen können. Mich freut vor allem, dass endlich mal unsere Stürmer getroffen haben und so viele Tore aus dem Spiel gefallen sind und auch die Eckenvarianten waren sehenswert und wir haben das Niveau über das komplette Spiel gehalten. Nur unsere Quote im Abschluss ist noch ausbaufähig,“ lobt Coach Andre Schiefer seine Spielerinnen.

Bislang entstanden fünf der sieben Treffer durch Standardsituationen. Diesmal konnten sich mit der jungen Jil Jertz, die eine starke Debütsaison im Damenbereich absolviert, Stephanie Baxter und Silke Stocks gleich drei Angreiferinnen in die Torschützenliste eintragen und sorgten mit ihren Treffern im ersten Viertel früh für klare Verhältnisse. Auch in der Defensive blieb man stabil, eine Strafecke der Essenerinnen zu einem kritischen Zeitpunkt wehrten sie souverän ab, so dass der Eckentreffer von Anna Küskes zum 4:0 auch der letzte der Begegnung war.