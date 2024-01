Hallenhockey-Bundesliga Show-Down für die beiden Teams des Crefelder HTC

Für beide Hockeymannschaften des Crefelder HTC steht das letzte Wochenende der Hallensaison an. Während die Herren am Samstag um 16.30 Uhr bei Schwarz-Weiß Neuss und am Sonntag (14 Uhr) zu Hause gegen Uhlenhorst Mülheim um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen, wollen die Damen gegen die direkte Konkurrenz die kleine Chance auf den Klassenerhalt nutzen. Sie treten am Samstag (14 Uhr) beim Bonner THV an und empfangen am Sonntag (12 Uhr) ebenfalls Uhlenhorst Mülheim.