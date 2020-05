Hockey : Ins kalte Wasser geworfen

Krefeld Nike Michler ist 19 Jahre alt und Spielführerin der Hockey-Damen des CHTC. Das ist ungewöhnlich und in der Bundesliga die Ausnahme. Auch dass sie dem Verein während des Studiums im Ausland die Treue hält, ist nicht der Normalfall.

Sie wurde von der bisherigen Spielführerin Laura Schmitz sehr unterstützt, doch spätestens als diese in der Hallenhinrunde pausierte, übernahm Michler die volle Verantwortung. „Da wurde man schon ein wenig ins kalte Wasser geworfen. Es war ungewohnt, da es doch viele um einiges erfahrenere Spielerinnen gab. Ich musste dann raus aus meiner Komfortzone, auf und neben dem Platz mehr organisieren. Das war schon anders als in der Jugend, wo ich auch lange Kapitän war.“

Sieben Monate nach Antritt ist sie aber in ihr Amt hineingewachsen: „Mittlerweile fühle ich mich aber sehr wohl in dieser Rolle und habe viel Selbstbewusstsein daraus getankt, da auch die Mannschaft total hinter mir steht und dies auch gezeigt hat.“

Ihr Vater Klaus Michler war langjähriger Nationalspieler und Olympiasieger 1992, so dass sie bereits mit drei Jahren selbst auf dem Hockeyplatz stand. Ähnlich ist es bei ihren Geschwistern: Bruder Linus, mit 21 Jahren der älteste, ist fester Bestandteil der Krefelder Bundesligamannschaft. Auch die jüngeren Zwillingsschwestern Nele und Lotta, 14 Jahre alt, stellen ihr Talent in der B-Jugend unter Beweis und werden von Schwester Nike trainiert. Von ihrem Vater haben die vier Geschwister auch die Rückennummer sieben übernommen. Mutter Perdita Michler spielt zwar nicht selbst, ist aber als Betreuerin des Herrenteams dennoch ein wichtiger Teil der Hockeyfamilie.

Nach ihrem Schulabschluss verbrachte sie neun Monate in Australien und Neuseeland, zwei Nationen, in denen Hockey ebenfalls sehr verbreitet ist, und spielte auch dort in der Schulmannschaft. „Durch Hockey habe ich mich dort total schnell integriert und mich schnell wohlgefühlt.“ Aktuell macht sie eine Fortbildung zur Rettungssanitäterin und wird im Herbst im Niederländischen Maastricht ein Studium zur Physiotherapeutin beginnen. Trotz der Entfernung plant sie, weiterhin für den CHTC Hockey zu spielen. Für einen Wechsel hinge ihr Herz zu sehr am Verein.