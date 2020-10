Hockey-Bundesliga : CHTC muss ohne Fans spielen

Krefeld Beim Hockey-Bundesligisten bemängelt Koordinator Hans-Werner Sartory die vom Land NRW gekommene neue Corona-Schutzverordnung. Er sieht deswegen seine Sportart ungerecht behandelt.

Das führt zu Konstellationen, die schwer vermittelbar sind. „Wir haben üblicherweise nicht mehr als 300 Zuschauer bei unseren Spielen. Dazu gibt es ein ausgefeiltes Schutz- und Hygienekonzept, das penibel umgesetzt wird. Ich denke, in dieser Tiefe ist das für einen Fußball-Kreisligisten nicht umsetzbar, allein schon, weil die Manpower dafür fehlt“, sagt Sartory. Dennoch ist es dem CHTC fortan untersagt, Besucher auf die Anlage zu lassen. In anderen Sportarten ist das anders. „Ich will ausdrücklich keiner anderen Sportart etwas wegnehmen. Im Gegenteil. Aber wenn bei uns die Leute unter freiem Himmel nicht rein, beim Handball aber Zuschauer in die Hallen dürfen, dann verstehe ich das nicht“, sagt er und fährt fort: „In Köln gibt es zum Beispiel die Situation, dass Fortuna Köln in der Fußball Regionalliga, der vierten Liga, vor 300 Fans spielen darf – Viktoria Köln in der bundesweiten dritten Liga darf keine Besucher haben. Wo ist da der Sinn?“