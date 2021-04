Hockey-Bundesliga : CHTC muss die Play-offs nach zwei Niederlagen abhaken

Hat die Play-offs abgehakt und blickt nach vorn: Trainer Ronan Gormley. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Chance war nicht groß, aber sie war da, als der Crefelder HTC am Wochenende nach Hamburg fuhr. Doch zwei Niederlagen haben die Chance des Hockey-Bundesligisten auf die Play-offs zunichte gemacht.

Von Nomita Selder

Manchmal haben auch ganz normale Ligaspiele den Charakter eines K.o.-Spiels und so sind die Folgen einer Niederlage in solchen umso größer. Dies mussten auch die Hockeyherren des Crefelder HTC erfahren, die im direkten Duell mit dem Club an der Alster mit 2:3 (1:1) unterlagen und somit keine Chancen mehr auf die Play-offs haben. Eine 2:4-Niederlage beim UHC Hamburg am Folgetag rundete die punktlose Auswärtsfahrt negativ ab.

Dabei begann das Team aus der Seidenstadt gut im vorentscheidenden Spiel gegen Alster und ging nach nur drei Minuten durch John McKee in Führung. Doch nur zwei Zeigerumdrehungen später verwandelte Alsters Jesper Kamlade eine Strafecke zum Ausgleich und gab so den Startschuss für eine offene Partie im ersten Abschnitt. Nach dem Wechsel fanden die Gastgeber besser ins Spiel und nutzten eine weitere Strafeckenvariante, um nicht unverdient in Führung zu gehen. Doch die Krefelder ließen sich nicht schocken, sondern setzten die Hanseaten unter Druck und zeigten ihre wohl beste Phase der Partie, lediglich das Glück im Abschluss blieb ihnen versagt. Ausgerechnet dann verwertete Alsters Abwehrspieler Maximilian Schnepel eine gut gezielte Vorarbeit von Niklas Bruns zum vorentscheidenden 1:3 (50.). Der Tabellenfünfte warf nochmal alles nach vorne, doch mehr als der Anschlusstreffer vom genesenen Janick Eschler (58.) war nicht mehr drin.

„Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir dieses entscheidende Duell verloren haben und jetzt mit leeren Händen dastehen“, stellte CHTC-Trainer Ronan Gormley ernüchtert fest. „Wir hatten in beiden Partien gute Aktionen, stehen aber nicht sicher genug und laden den Gegner zu Toren ein. Das 1:3 fällt mitten in unsere Druckphase. Beim UHC haben wir uns schon verbessert. Wir haben an diesem Spieltag sehr viel investiert, aber nur wenig herausbekommen.“

Trotz dieser bitteren Niederlage präsentierte sich das Team vom Niederrhein am Sonntag beim UHC Hamburg deutlich aufgeräumter, dennoch konnte man die Treffer durch Julius Schmid und Benedikt Schwarzhaupt (KE) nicht verhindern. Timo Kossol und der gut aufgelegte John McKee, der seinen siebten Saisontreffer erzielte, sorgten für den Ausgleich. Doch ein Doppelschlag der Uhlen in der Schlussphase verhinderte einen Punktgewinn und sorgten dafür, dass die Krefelder den Heimweg mit leeren Händen antreten mussten.