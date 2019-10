Hockey-Bundesliga : Crefelder HTC muss auf Linus Michler verzichten

Krefeld Der Hockey-Bundesligist ist am Wochenende in Mühlheim und beim Club an der Alster in Hamburg zu Gast.

Können die Herren des Crefelder HTC am Wochenende ihre Tabellenführung verteidigen? Diese Frage wird in den beiden Duellen am Samstag bei Uhlenhorst Mülheim und am Sonntag beim Club an der Alster beantwortet. „Mülheim ist aktuell die am besten besetzte Mannschaft in Deutschland und klarer Titelfavorit. Nach Verletzungsproblemen zu Beginn haben sie zuletzt ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Um dort etwas mitzunehmen, müssen wir aus einer stabilen Defensive clever spielen, aber es wird sehr schwer. Alster hat bisher sehr unterschiedliche Leistungen gebracht, aber um die Play-offs zu erreichen, müssen wir sie hinter uns lassen. Bisher haben wir gute Leistungen gebracht und sowohl sportlich als auch mental an Stabilität zugelegt. So konnten wir sehr gut punkten“, bilanzierte Trainer Robin Rösch die bisherige Saison. Sein Team muss für die schweren Aufgaben auf den verletzten Linus Michler verzichten.