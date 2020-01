Hockey : CHTC kann Bonn in die zweite Liga schießen

CHTC kann Bonn in die zweite Liga schießen

Krefeld Krefelderinnen wollen sich nicht dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung aussetzen und zum Abschluss gewinnen.

Im letzten Spiel der Hallensaison treten die Krefelder Hockey-Damen am Samstag um 12 Uhr beim Bonner THV an, der weiterhin um den Klassenerhalt kämpft. Während der CHTC am vergangenen Spieltag bereits durch das 3:3 gegen den Club Raffelberg den Ligaverbleib sicherstellte, sind die Bonner auf Schützenhilfe angewiesen, um auch nächstes Jahr erstklassig zu spielen.