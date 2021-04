Hockey : CHTC kämpft in Nürnberg um den Klassenerhalt

Krefeld Fünf Spieler des Hockey-Bundesligisten sind wieder rechtzeitig fit, um im Abstiegskampf zu helfen. Die Damen des CHTC hingegen treten zum Auftakt der Bundesliga-Aufstiegsrunde in Bonn an.

Nach einer schwachen Rückrunde in der Hockey-Bundesliga geht es in dem kommenden Partien gegen Nürnberg für den Crefelder HTC um alles. Am Samstag um 12 Uhr steigt das erste der maximal drei Play-down-Spiele, in denen es um den Klassenerhalt geht. Das Hinspiel findet beim schwächer platzierten Team und somit in Nürnberg statt, dem Sechsten der Gruppe B. Das Rückspiel steigt am 1. Mai in Krefeld. Sollte nach den beiden Duellen jedes Team einmal gewonnen haben, so kommt es am 2. Mai zum Entscheidungsspiel auf der Gerd-Wellen Anlage. Sollte es nach 60 Minuten unentschieden stehen, so fällt die Entscheidung im Shoot Out. „Dieser Modus verspricht große Spannung, da das Torverhältnis egal ist und es somit kein taktieren gibt“, sagt Team-Managerin Perdita Michler. Trainer Ronan Gormley, dessen Team verletzungsgeplagt ist, kann ein wenig aufatmen: Linus Michler, Neal Glassey, Tom Schneider, Janick Eschler und Mats Hedemann sind wieder einsatzbereit. Abwehrstratege Julius Breucker laboriert noch an einem Handbruch.