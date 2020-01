Tennis : Aufenangers famose Aufholjagd

Krefeld Die Tennisspielerin des CHTC gewinnt und trägt zum 4:2-Sieg gegen Langefeld bei.

(alg) Für die Herren 40 des TV 03 SG Krefeld wird die Endphase in der Tennis-Winterhallenrunde sehr spannend. Beim 3:3 gegen Eintracht Duisburg gab der Spitzenreiter der 1. Verbandsliga erstmals einen Punkt in der laufenden Saison ab. Mark-Lothar Claesges und Jörg Schmidt gewannen ihre Einzel. Den dritten Zähler gewann das Doppel Beine/Claesges, dabei musste das Duo aber mächtig kämpfen, ehe der 6:3, 0:6, 10:3-Erfolg unter Dach und Fach war. „Es ist noch vieles offen und die besten Gegner kommen zum Schluss“, sagte Claesges. Dabei spielte der Mannschaftskapitän insbesondere auf das nächste Spiel (1. Februar) gegen den TC Helene Essen an. Beide Teams liegen punktgleich an der Tabellenspitze und der Sieger dürfte wohl den Sprung in die Niederrheinliga schaffen.