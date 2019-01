Hallen-Hockey-Bundesliga: Crefelder HTC im Doppelpack in die Rückrunde

Krefeld Der Hallen-Hockey-Bundesligist eröffnet das neue Wettkampfjahr mit den Auswärtsspielen bei SW Neuss und BW Köln.

Auch in neuem Jahr legt der Spielplan der Hallen-Hockey-Bbundesliga ein hohes Tempo vor. An diesem Wochenende stehen die ersten beiden Spiele der Rückrunde auf dem Plan, die für die Seidenstädter aus fünf Partien innerhalb von acht Tagen besteht. Am Samstag um 18 Uhr treten sie bei SW Neuss an, bevor sie am Sonntag um 16 Uhr zu Gast bei Blau-Weiß Köln sind, die in der ersten Hälfte der Saison für die einige Überraschungen sorgten.