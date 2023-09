Ein Meilenstein für diese Sportart Hockey geht bei „Dyn“ auf Sendung

wenn die Herren-Mannschaft des Crefelder HTC am Samstag in Berlin und am Sonntag in Frankfurt zu ihren ersten beiden Auswärtsspielen der neuen Hockey-Bundesliga-Saison antritt, dann können das ihre Fans zu Hause live verfolgen. Denn die neue Streaming-Plattform Dyn (wird Dein ausgesprochen) will den Sportarten Handball, Basketball, Hockey, Volleyball und Tischtennis zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.