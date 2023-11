Hockey Große Ehre für Niklas Wellen

„In erster Linie ist Hockey ein Mannschaftssport, den ich nicht betreibe, um individuelle Awards zu gewinnen. Das Team und der WM-Titel stehen klar über allem. Dennoch ist es für einen persönlich natürlich ein schönes Gefühl und eine große Ehre erneut für diese Auszeichnung nominiert zu werden. In dieser Liste mit den anderen großen Spielern zu stehen ist dabei Ehre genug, ob ich am Ende den Preis erhalte, ist dabei gar nicht so wichtig. Sollte dies aber der Fall sein, ist es schon besonders, wenn man sieht, wer die Auszeichnung in den vergangenen Jahren erhalten hat. Ich hänge das aber nicht zu hoch, es verändert nichts an meinem Auftreten oder meiner Person,“ betont der 28-Jährige.