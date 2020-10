Hockey : Entscheidendes Wochenende für Teams des CHTC

Krefeld Für die Herren geht es in den Spielen gegen Berlin und Köln in der Bundesliga um einen Play-off Platz.

(nose) Die Hockey-Teams des Crefelder HTC stehen am Wochenende vor einem entscheidenden Endspurt und muss dabei gleichzeitig auf Fans vor Ort verzichten. Die Herren müssen in der Bundesliga aus den Partien gegen den Berliner HC am Samstag um 15 Uhr und bei Rot-Weiss Köln tags darauf um 14 Uhr mindestens einen Sieg holen, um eine realistische Chance auf die Teilnahme an den Play-offs zu haben. Dabei darf das Team sich nicht von der Serie von vier Niederlagen am Stück beeindrucken lassen. Sie belegen momentan noch den vierten Platz in der Gruppe mit drei Zählern Rückstand auf den Harvestehuder THC, der allerdings eine Partie mehr absolviert hat und auf den sie am letzten Spieltag treffen.