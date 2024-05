Herrenhockey Crefelder HTC fehlt noch ein Sieg zum Final Four

Nach einem ebenso überraschenden wie verdienten 1:0 (1:0) Erfolg im ersten Play-down-Duell gegen Favorit Rot-Weiss Köln wollen die Hockeyherren des Crefelder HTC mit einem weiteren Sieg in das Final Four um den deutschen Meistertitel einziehen. Bei einem Erfolg der Kölner findet am Sonntag um 14:30 Uhr, ebenfalls in Köln, ein entscheidendes drittes Duell statt.