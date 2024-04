Hockey Bundesliga Crefelder HTC will vor den Playoffs noch in der Tabelle klettern

Hinter dem Spitzenreiter Mannheimer HC liegt der Club an der Alster mit 22 Zählern auf Rang zwei, dahinter folgt der UHC mit 21 und dann Krefeld mit 20 Punkten, so dass sich die Reihenfolge mit einem Krefelder Sieg noch verschieben kann. Der UHC Hamburg und Alster treffen im direkten Duell aufeinander, während der Mannheimer HC beim letztplatzierten Gladbacher HTC zu Gast ist. Der TSV Mannheim musste in der Rückrunde bislang drei Niederlagen hinnehmen und verlor gegen den UHC Hamburg, Stadtrivale Mannheimer HC und den Club an der Alster.