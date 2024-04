Hockey Bundesliga Crefelder HTC nach letztem Doppelspieltag sicher in den Playoffs

Tags darauf gegen den UHC Hamburg präsentierten sich die Krefelder auf eigener Anlage deutlich verbessert und kamen gegen temporeich agierende Hamburger gut in die Partie und Martin Ferreiro hatte nach schnellem Freistoß das Auge für den mitgelaufenen Nico Acosta, der den Ball zur Führung (11.) über die Linie schob. Es entwickelte sich ein abwechslungs- und temporeiches Spiel, bei dem der CHTC defensiv stabil stand. Sinnbildlich dafür glänzte vor allem Lucas Bachmann sowohl in Defensivduellen als auch im Spielaufbau. Doch der UHC ließ sich nicht entmutigen und Hannes Wulf Müller versenkte nach starker Abwehr des Krefelder Schlussmanns den Rebound per argentinischer Rückhand in den Winkel zum nicht unverdienten Ausgleich (22.).