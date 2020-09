2. Hockey-Bundesliga : Damen des CHTC rutschen auf Rang sieben ab

Krefeld Das Zweitliga-Team kassierte im Heimspiel gegen Polo-Club Hamburg die dritte Niederlage in Folge. Viel Lob für die erst 17-jährige Jule Hufer, die den Ehrentreffer für die Gastgeberinnen erzielte..

(nose) Die Hockey-Damen des Crefelder HTC mussten sich am Samstag in der 2. Bundesliga auf eigenem Platz mit 1:4 (0:2) dem Hamburger Polo Club geschlagen geben und diesen auch in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Im dritten Spiel der Rückrunde reichte das erste Bundesligator von Jugendspielerin Jule Hufer nicht, um die ersten Punkte nach der Coronapause einzufahren. Die erst 17-jährige Defensivspielerin vollendete eine ebenso sehenswerte wie sicher einstudierte Eckenvariante zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer unter die Latte. Vorbereitet wurde dieser von Anna Küskes, über die aus dem Spiel heraus an zahlreichen guten Angriffen liefen jedoch das Glück im Abschluss fehlte.

„Es freut mich total, dass Jule getroffen hat. Sie hat ein großes Potenzial und spielt trotz ihrer Jugend bereits so, als hätte sie schon jahrelange Erfahrung im Damenbereich. Sie agiert eher unauffällig und wenig spektakulär, da ähnelt sie vom Spielstil ein wenig dem Klaus Michler, auch wenn das natürlich ein großer Vergleich ist. In der Defensiv greift sie wichtige Bälle ab und ist vielseitig einsetzbar. Jule macht, was für das Alter und auf dem Niveau nicht unbedingt selbstverständlich ist, sehr wenige Fehler. Sie ist echt gut, das Tor war auch das Ergebnis intensiven Trainings,“ lobt Coach Andre Schiefer die aus der eigenen Jugend stammende Schülerin. Diese war in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel, dessen Ergebnis den Verlauf nicht wirklich widerspiegelt, sowohl in Offensive als auch in der Defensive gefordert. „„Jule (oder Toni wie sie bei uns nur heißt) ist eine mega Bereicherung für uns, seit Jahren hat sich niemand so schnell so eine wichtige Position innerhalb der Mannschaft erkämpft. Es macht total Spaß, mit ihr auf dem Platz zu stehen, man hat das Gefühl als wäre sie schon seit Jahren dabei“, sagt Kapitänin Nike Michler.