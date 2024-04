Hockey Bundesliga Crefelder HTC braucht einen Sieg für die Playoff-Teilnahme

Nach starken Auftritten gegen den Mannheimer HC und den Club an der Alster drängt das Team von Coach Ronan Gormley auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Die Teilnahme an den Playoffs ist theoretisch noch gefährdet, da der fünftplatzierte TSV Mannheim bei noch drei ausstehenden Partien sechs Punkte und 14 Tore Rückstand auf die Krefelder hat. Mit einem Sieg würde der CHTC aber endgültig in der Runde der besten acht stehen.