Dart Dart-Profi Hempel erfüllt den Steelers einen Traum

Was die Koordination von Augen und Hand anbelangt, bringt Hempl beste Voraussetzungen mit. Geboren in Dessau war sein erster Sport der Handballsport. Als Torwart stehen in seiner Vita immerhin 66 Zweitligaspiele. „Bei uns in der Wohngemeinschaft hing eine Dartscheibe und aus Langeweile habe ich drauf geworfen“, erzählt der Rechtshänder, wie er vor sechs Jahren eher zufällig zum Darts kam. In Krefeld drückt man jetzt die Daumen, dass er bei den anstehenden zwei Qualifikationsturnieren die notwendigen Punkte für seine dritte Teilnahme in Folge an der alljährlich im Dezember / Januar im Londoner Alexander Palace stattfindenden Weltmeisterschaft erreicht. In dieser fußballlosen Zeit erreicht der Fernsehsender Sport 1 mit seinen Übertragungen aus der bereits 1873 ersterrichteten auch „Ally Pally“ genannten Halle stetig steigende Einschaltquoten.