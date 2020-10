Rudern : Crefelder RC bei der Ruder-EM in Polen stark vertreten

Laurits Follert von Crefelder RC sitzt bei der EM im Achter. Foto: DRV

Krefeld Laurits Follert sitzt im Deutschland-Achter. Auch Jonathan Rommelmann besitzt im Leichtgewicht-Doppelzweier gut Medaillenchancen. Als Ersatzmann für den Männer-Riemen-Bereich (Zweier, Vierer, Achter) reist Marc Leske mit nach Polen

(RP) Die A-Europameisterschaft ist für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Ruderverbandes aufgrund der Corona-Pandemie die einzige internationale Regatta in dieser Saison. „Nach Absage der kompletten Weltcup-Saison sowie der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ist es sowohl physisch als auch psychisch wichtig, noch einmal in den Wettkampfmodus zu kommen“, sagt Sportdirektor Mario Woldt.

Der DRV hat insgesamt 67 Aktive in 20 Bootsklassen nominiert. Darunter auch welche vom Crefelelder Ruderclubs. Im Flaggschiff des DRV, dem Deutschlandachter, möchte Laurits Follert mit seiner Mannschaft die Erfolgsserie der vergangenen Jahre fortschreiben: „Wir gehen sicherlich als Mitfavorit ins Rennen und haben auch den Anspruch an uns selbst gewinnen zu wollen.“

Ebenfalls gute Medaillen-Aussichten rechnet sich der Leichtgewichts-Dopplezweier mit dem Krefelder Jonathan Rommelmann aus. Die WM-Dritten aus 2019 waren eigentlich schon voll auf Kurs Olympische Spiele. Mit der Verschiebung auf das Jahr 2021 hat sich jedoch alles geändert. „Das wirft natürlich die komplette Lebensplanung durcheinander. Im Olympiajahr gibt es eigentlich nur den Sport. Das ziehen wir jetzt noch ein Jahr länger durch. Das Studium muss dann noch mal hintenanstehen“, erklärte Rommelmann. Zwischenzeitlich hat auch der Trainer des Zweiers den Arbeitgeber gewechselt und steht als neuer österreichischer Headcoach der deutschen Mannschaft nicht mehr zur Verfügung. Als Nachfolgerin ist die aktuelle U19-Bundestrainerin und langjährige CRC-Cheftrainerin Sabine Tschäge eingesprungen. „Ich habe mit beiden Sportlern, besonders natürlich mit Jonny, in meiner Zeit beim Crefelder Ruder-Club schon viel zu tun gehabt. Die Vertrauensbasis ist einfach da. So hat der Trainerwechsel reibungslos funktioniert.“ so Tschäge.

Der Frauen-Vierer ohne Steuerfrau ist noch nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert. Als Mitglied der Crew will die CRC-Sportlerin Sonja Schlosser die Chance nutzen, sich zu empfehlen. „Wir wollen wissen, wo wir stehen und vor allem was wir noch leisten müssen, um im nächsten Jahr noch die Quali für Tokio zu holen.“ Sagte Schlosser zu den Zielen der Mannschaft. “Eine Medaille mitzunehmen, wäre natürlich super.“ so Schlosser weiter.