Fußball-Landesliga : Coronafälle beim VfR FIscheln sorgen für Spielabsage

Kürzlich hat der Verbands einer Spielabsage nicht zugestimmt, weil noch genügend Spieler gesund waren. Das ist jetzt nicht merh der Fall. Fischelns Trainer Kalli Himmelmann stehen nur noch neun Spieler zur Verfügung.

(uwo) Corona greift derzeit immer weiter um sich. Das hat nun erstmals direkten Einfluss auf den VfR Fischeln. Weil es zu viele infizierte Spieler gibt, stellten die Grün-Weißen beim Verband den Antrag, das für morgen angesetzte Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau abzusetzen. Im Gegensatz zum letzten Versuch stimmte das Gremium diesmal dem Anliegen zu. Seinerzeit waren zu wenig Spieler betroffen, die auf dem letzten Spielbericht standen. Am Freitag standen Trainer Kalli Himmelmann gerade einmal neun Akteure zur Verfügung die nicht vom Virus betroffen, verletzt oder angeschlagen sind.

Hätte die Partie stattgefunden, wäre das Duell angesichts der Platzierungen im breiten Mittelfeld eines gewesen, in der eigentlich keines der beiden punktgleichen Teams irgendwelchen Druck verspürt hätte. Bei 28 Punkten geht nach oben nichts mehr und nach unten klafft eine beachtliche Lücke von zehn Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz. Doch Himmelmann ist weit davon entfernt, die Saison vorzeitig ad acta zu legen. Fischelns erfahrener Trainer macht eine einfache Rechnung auf: „Wir müssen nur mal drei Spiele hintereinander verlieren und die Teams von unten punkten. Dann kann es auf einmal nochmal ganz eng und das Ganze an Eigendynamik gewinnen.“ Auch Teammanager Ralf Rusbült warnt davor, sich in Sicherheit zu wiegen und gibt noch keine Entwarnung: „Ich sehe das genauso. Es ist wichtig, die Mannschaft auf Spannung zu halten.“