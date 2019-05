Interview mit Hockey-Manager Haake vom CHTC : „Niemand hat unsere Voraussetzungen“

Robert Haake, Clubmanager des CHTC, am Laptop in seinem Büro. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Hockey Final-Four und die Länderspiele sind vorüber. Beim Ausrichter CHTC purzelten die Rekorde.

Privat Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Der gelernte Immobilienkaufmann liebt Urlaub an der Nordsee, wo er ein Haus hat und gern mit seinen Hunden am Strand wandert. Die Hunde bezeichnet er auch als sein Hobby.

Haake Genau. Wir haben an beiden Tagen neue Besucherrekorde aufgestellt und Geschichte geschrieben. Insgesamt waren deutlich über 10.000 Besucher auf der Anlage. Nur der Regen am Samstag war schade. Das haben wir gespürt und lernen daraus.

Haake Wir müssen den Bundestag am Sonntag mit der Wahl des Vorstandes abwarten. Aber meine Meinung ist: Es funktioniert, alle finden es toll, überall gibt es Lob und wir haben – vor den Olympischen Spielen – den Olympiarasen. Warum sollte man es woanders hin vergeben? Diese Voraussetzungen hat niemand sonst. Räumlich ginge es im Hockeypark in Mönchengladbach. Aber da fehlt die Vereinsanbindung und damit die vielen Helfer, die wir mobilisieren können. Auch ist das Stadion dort eigentlich schon wieder zu groß. Ich glaube, und das bestätigen mir viele Verantwortliche aus anderen Vereinen: Die Voraussetzungen, ein solches Event in der Qualität auf den Beine zu Stellen, räumlich, organisatorisch und mit der Manpower, hat niemand sonst in Hockeydeutschland.