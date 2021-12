Hallenhockey-Bundesliga : CHTC verliert das Offensivspektakel im Spitzenspiel

Krefeld 20 Tore fallen in Mülheim, aber neun Treffer reichen den Gästen des Crefelder HTC nicht zum Punktgewinn. Die CHTC-Damen überraschen mit drei gewonnenen Zählern und machen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Sowohl die Krefelder Herren, die gegen Mülheim in einer spektakulären Partie 9:11 unterlagen und SW Neuss 6:2 schlugen, als auch die Damen, die in Mülheim beim 5:4 überraschten und gegen Bonn beim 2:2 die Punkte teilten, machten Werbung fürs Hallenhockey.

Das Spitzenspiel der Herren in Mülheim bot das erwartete Offensivfeuerwerk mit insgesamt 20 Toren. Beide Teams hatten viel Zug zum Tor so dass es mit einem 6:5 für den CHTC in die Pause ging. Auch im zweiten Abschnitt gab es Tore im Minutentakt, doch die Mülheimer konnten vor allem auf ihre bärenstarken Standards und Timm Herzbruch, der siebenmal traf, vertrauen und erarbeiteten sich einen vorentscheidenden 11:7-Vorsprung. Für Krefeld erzielten Timo Kossol, Luca Bachmann und Elias Friedrich je einen Doppelpack.