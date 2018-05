Lokalsport: CHTC fehlt ein Punkt zum Klassenerhalt

Krefeld Mit einem Heimsieg gegen das Kellerkind TSV Mannheim will der Hockey-Bundesligist sämtliche Abstiegssorgen vertreiben. Die Damen hingegen wollen in der Regionalliga bei Mülheim II mit einem Sieg auf Aufstiegskurs bleiben.

Der TSV Mannheim konnte in der Rückrunde nur das Duell gegen Schlusslicht Münchener SC gewinnen. Insgesamt unterlagen sie in sechs der neun Partien der zweiten Saisonhälfte. Das Team von Stephan Decher überzeugte spielerisch zwar teilweise, konnte aber durch zahlreiche knappe Niederlagen keinen Nutzen daraus ziehen. Mit 61 Gegentreffern ist die Abwehr der Quadratestädter die zweitanfälligste der Liga.

Dass diese Aufgabe in der Praxis deutlich schwerer wird, als es auf dem Papier scheint, unterstreicht der CHTC-Coach Rösch: "Mannheim hat technisch starke Spieler, darunter viele Talente wie Julius Meyer, Moritz Rothländer und Nils Grünenwald, die alle zum erweiterten A-Kader des DHB gehören. Ich erwarte eine sehr schwere Partie gegen einen konterstarken Gegner. Dennoch spielen wir natürlich auf Sieg, wir haben den Klassenerhalt in der eigenen Hand". Weiterhin verzichten müssen die Krefelder auf Max van Laak und Florian Pelzner.

Die Krefelder Damen treten am Sonntag um 18 Uhr bei Uhlenhorst Mülheim 2 an und wollen einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg gehen. Das Team von CHTC-Coach Sebastian Folkers will seine Erfolgsserie fortführen: bisher gewannen sie alle acht Saisonspiele und führen souverän die Tabelle der Regionalliga West an. Mülheims zweite Mannschaft belegt den vierten von acht Plätzen und steht somit im gesicherten Mittelfeld. Beste CHTC-Stürmerin ist Verena Würz, die 13 der 29 Krefelder Treffer erzielt hat.