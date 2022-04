Hockey : CHTC-Damen zeigen ihre beste Saisonleistung

Krefeld Die Damen des Crefelder HTC haben durch ein 2:2 bei Blau-Weiß Köln den Verfolger auf Distanz gehalten. Bei den Krefelderinnen überzeugten vor allem Rückkehrerin Stephanie Baxter und Neuling Lynn Krings in der Offensive.

Das junge Krefelder Team war von Beginn an hellwach und erarbeitete sich zahlreiche Torchancen, die sie jedoch – wie bereits in der Vorbereitung – nicht nutzten. Auf der Gegenseite fand ein eher schwacher Kölner Abschluss den Weg über die Torlinie zu einer eher unverdienten Führung. Doch davon ließen sich die Gäste, bei denen vor allem Jule Hufer, Anna Küskes und U18-Nationalspielerin Lynn Krings für viel Druck und Kreativität im Mittelfeld sorgten, nicht entmutigen. Mitte des zweiten Durchgangs gelang Johanna Schneider der längst überfällige Ausgleichstreffer, dem die Südafrikanerin Stephanie Baxter prompt die hochverdiente Führung folgen ließ. Die 29-jährige Stürmerin verbrachte die Hallensaison in Südafrika und stieß zur Vorbereitung wieder zum Team. Seit ihrer Hochzeit Ende des vergangenen Jahres mit Wolfgang Panuschka, dem Physiotherapeut der Herren, lebt die Spielerin mit der Rückennummer 22 fest in Deutschland. Ein Stellungsfehler in der Krefelder Defensive nutzte Lena Horstmann zum überraschenden Ausgleich.