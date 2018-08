Christian Ehrhoffs Leben nach der Profikarriere

Krefeld Der Weltklasse-Eishockeyspieler ist jetzt Mitgesellschafter des Gesundheits- und Athletikzentrums „CE10“.

Schon während seiner aktiven Zeit als Eishockey-Profi betonte Christian Ehrhoff, dass er nach seinem Karriereende seiner Sportart in irgendeiner Form treu bleiben möchte. Das ist aktuell aber kein Thema für den 36-Jährigen Krefelder. Denn seit November ist er in seiner Geburtsstadt Moers Mit-Gesellschafter des Gesundheits- und Athletik-Zentrums „CE 10“. Dieser Name ist Ehrhoffs Markenzeichen. Denn mit der Trikotnummer 10 feierte er seine größten Erfolge, zuletzt den Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Das kostbare Stück brachte er gestern mit, als er das Konzept des neuen Unternehmens vorstellte, zu dem er durch besondere Umstände kam. Auf dem 2500 Quadratmeter großen Gelände an der Bismarckstraße war seit 1992 das Therapiezentrum „Therafit“ einschließlich Fitness-und Sportstudio zu Hause. Betreiber Holger Schwellnus musste im August 2016 Insolvenz anmelden. Zu diesem Zeitpunkt war Ehrhoff dort in Behandlung: „Als ich von der Insolvenz erfuhr, habe ich mir mit zwei Freunden die Zahlen angesehen und bin zu dem Ergebnis gekommen, selbst einzusteigen“, sagte der Ex-Profi.