Eishockey : Christian Ehrhoff ein Kandidat für die Hall of Fame

Nach dem Sieg im letzten Play-off-Finalspiel in Köln fallen sich Christian Ehrhoff und Karel Lang, damals Co-Trainer der Pinguine, in die Arme. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Freitag wird der Meister-Pinguin von 2003 in der Niederrheinhalle bei einer Gala offiziell aufgenommen. 1000 Besucher können das live miterleben. Durch das Programm führt Kristian Peters-Lach.

(hgs) Auch wenn beim Deutschland-Cup in der Yayla-Arena kein Spieler der Krefeld Pinguine auf dem Eis steht, gibt es für die KEV-Fans dennoch einen Grund zur Freude. Denn Meister-Pinguin und NHL-Star Christian Ehrhoff wird am Freitag (19.30 Uhr) beim Hall-of-Fame-Festival in der Niederrheinhalle in die Riege der erfolgreichen Legenden des Deutschen Eishockeys aufgenommen. „Ich freue mich riesig. Das ist eine große Ehre für mich“, sagte der jetzt 40-jährige Ex-Verteidiger am Montag im RP-Gespräch.

Die Ehrungen zur Aufnahme in die Ruhmeshalle werden jedes Jahr normalerweise anlässlich der DEL-Gala am Ende der Hauptrunde zelebriert. Pandemiebedingt konnte die Gala in den vergangenen Jahren nicht stattfinden. Sie feiert nun am Freitag in Krefeld zum ersten Mal bei einer öffentlichen Veranstaltung ihr Comeback. Somit können rund 1000 Besucher die Ehrungen und ein buntes Rahmenprogramm mit Tanz und Musik zum Abschluss live miterleben. Es wird das gesamte „Who is Who“ des Deutschen Eishockeys anwesend sein, darunter DEB-Präsident Peter Merten. Die Hauptmoderation übernimmt Krefelds „The Voice“ Kristian Peters-Lach.

Christian Ehrhoffs erfolgreiche Karriere begann an der Westparkstraße beim KEV. 2001 wurde er beim NHL-Draft von den San Jose Sharks unter Vertrag genommen. Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit den Pinguinen zog es ihn über den großen Teich und stand in der besten Liga der Welt 862 Mal für San Jose Sharks, Vancouver Canucks, Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins, Los Angeles Kings und Chicago Blackhawks auf dem Eis. Höhepunkt war für ihn dort das Stanley-Cup-Finale mit Vancouver gegen Boston. Das Trikot der Nationalmannschaft trug er bei Turnieren, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen insgesamt 118 Mal. Höhepunkt war dabei der Gewinn der Silbermedaille bei den Spielen in Südkorea, wo er bei der Abschlussfeier auch Fahnenträger der deutschen Delegation war.

Mit Eishockey hat Ehrhoff heute nur noch als Experte für Funk oder Fernsehen etwas zu tun. Seit November 2017 ist er mit seiner CE10.FIT GmbH der Betreiber des Unternehmens Therafit in Moers.

Das Geschehen im Krefelder Eishockey verfolgt er natürlich noch: „Zuletzt war ich mit meinem Team vom CE10 beim Heimspiel gegen Selb.“ Auf die Frage, was er den Pinguinen zutraut, antwortete er: „Mir fällt es schwer, was dazu zu sagen. Ich kenne ja auch die anderen Mannschaften nicht. Das Spiel, das ich gesehen habe, war nicht so besonders. Aber das war ja auch erst das erste Spiel unter dem neuen Trainer.“ Fit hält er sich mit Yoga und Krafttraining. Seine neue Leidenschaft ist Golf. Sein Handicap (8,7) kann sich sehen lassen.