Charity-Golfturnier 70.000 Euro wurden für das „stups“ gesammelt

Bereits zum vierten Mal fand im Golfclub Issum das Golf-Charity-Turnier von Rüdiger Holtkamp vom gleichnamigen Karosserie- & Lackierzentrums in Rheinhausen statt. Dieses Turnier hat sich mittlerweile zu einem der bedeutendsten Events entwickelt, bei dem die Einnahmen und weitere Sponsorenspenden an das „stups“ Kinderhospiz in Krefeld gehen. Nach den beeindruckenden Ergebnissen der vergangenen Jahre (2017, 2019, 2022), wurde in diesem Jahr eine neue Rekordsumme (70.000 Euro) erzielt. Somit wurden bisher insgesamt über 200.000 Euro an das „stups“ überwiesen.