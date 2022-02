Neustart am Reinersweg : Der BV Union Krefeld bleibt am Ball

Der BV Union Krefeld bleibt am Ball

Neustart am Reinersweg

Krefeld Mit einem völlig neu formierten Team aus vielen Routiniers bestreitet der Traditionsklub am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A sein Nachholspiel gegen den Hülser SV. Hauptinitiator der logistischen Glanzleistung ist Jürgen Ricks.

Vier Punkte und 21:111-Tore, von einigen negativen Zwischentönen abseits des Fußballs ganz zu schweigen, lautete die niederschmetternde Zwischenbilanz des BV Union Krefeld zum Ende der ersten Saisonhälfte der Kreisliga A. Als sich dann auch noch bis Ende Dezember die komplette erste Mannschaft einschließlich Trainerteam im Rahmen der erlaubten Wechselfrist in Richtung A-Ligist Rasensport Krefeld veränderte, schien alles den Bach runter zu gehen.

Allerdings war schon damals der 1. Vorsitzende Jürgen Ricks, der seit 2012 im Amt ist und unisono auch Jugendleiter (seit 1976), nicht so pessimistisch, wie Kenner der Szene bzw. selbst alte Unionisten es waren. In der Tat, und das ist aktuell überraschend zu sehen, war sein Optimismus nicht unberechtigt. Die Schwarz-Weißen haben ein komplett neues Team aus dem Boden gestampft. Ob es Konkurrenzfähig ist oder nicht, wird sich zeigen.

Mit Kerim Gürdal vom SC Schiefbahn und Halil Dost vom SV Vorst haben sich zwei bezirksligaerfahrene Spieler der Dritten des BV Union angeschlossen. Natürlich hoffen die Verantwortlichen schon darauf, dass beide, wenn Not am Mann ist, auch für die Erste zur Verfügung stehen.

Trainer ist Lothar Szymczak, der die Lage wie folgt einschätzt: „Was wir auf die Beine gestellt haben, ist ein kleines Wunder. Wir haben einen ganz klaren Plan, den wir durchsetzen wollen. Dass abliefern ehrlicher Arbeit steht dabei im Vordergrund. Ordentliches und diszipliniertes Auftreten sind ganz wichtig. Schade, dass durch Corona aktuell nicht so gearbeitet werden kann, wie es für einen Neuanfang erforderlich ist. Deswegen wird es auch noch etwas dauern, bis wir unsere beste Verfassung erreicht haben. Aber ich freue mich trotzdem riesig auf Sonntag. Auch um allen, die am Reinersweg mitgewirkt haben, die Aufbruchstimmung zu erzeugen, zu zeigen, wir sind wieder da.“

Hauptinitiator der logistischen Glanzleistung, bei dem dann auch alle Fäden zusammenliefen, war, bei aller Unterstützung vieler, Ricks selbst. Er hat auch den sich in Richtung Kaiser-Wilhelm-Park verändernden Spielern keine Steine in Form von Ablösesummen in den Weg gelegt. Die hätten sich, nur den Listenpreis zugrunde gelegt, um die 8.000 Euro belaufen können. „Wir haben uns im freundschaftlichen Sinne geeinigt und nur auf die noch ausstehenden Beiträge verständigt“, stellt der 63-Jährige klar. Er wünscht sich für die Zukunft: „Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen. Ob noch Ziele angepeilt werden, wird sich nach den ersten drei oder vier Begegnungen zeigen.“