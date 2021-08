Reiten : Buddy Gold gewinnt die L-Dressur

Krefeld Das Nachwuchspferd glänzt vor allem mit starkem Trab und Schritt, wofür die Besitzerin eine Erklärung hat. In der kommenden Woche startet Buddy Gold in Neuss und hat erneut guten Chancen.

Überglücklich war über den Sieg die Besitzerin Nicole Louven, Turnierleiterin dieser Veranstaltung mit der Vorsitzenden Heike Rubbert. Louven schaute sich den Ritt im Dressurviereck an und beobachtete dabei jede Bewegung ihres Pferdes. Buddy Gold zeigte einen starken Trab und Schritt mit der Wertnote 8,0 sowie für den Galopp 7,50. Die Durchlässigkeit wurde dagegen mit 7,0 benotet. „Daran müssen wir noch arbeiten, weil er noch nicht die Erfahrung und Stabilität besitzt“, sagt Louven, die das Nachwuchspferd seit knapp einem Jahr besitzt. Großgeworden ist er auf dem Ferienhof Stücker in Goch. Buddy Gold wird bei Heiner Schiergen zweimal die Woche ausgebildet. „Einen Tag hat er dann Pause und den Rest der Woche trainiere ist ihn selber“, erzählt die Zahnärztin, die das goldene Reitabzeichen hat und im Moment auf den 14-jährigen Laurino in der schweren Klasse S reitet. Nach dem zweiten Sieg in der L-Dressurpferdeprüfung setzt sie auf Buddy Gold als hoffnungsvolles Nachwuchspferd. „Das ist mein Pferd der Zukunft. Das wird mir bestimmt noch viel Freude bereiten“, sagt Louven. „Ich reite ihn nächste Woche bei einem Turnier in Neuss. Ich bin sehr optimistisch, dass wir dort ebenfalls gut abschneiden.“