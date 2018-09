Broilers-Frontman wünscht Pinguinen „Mut“ bei Umbenennung

Krefeld Die Düsseldorfer Band hat die Pinguine zu ihrem Entschluss, gegen fremdenfeindliche Kommentare gegenüber dem neuen Namensgeber des Königpalastes vorzugehen, gratuliert.

Hintergrund ist, dass es in sozialen Netzwerken zu vielen fremdenfeindlichen Kommentaren gegen die in Krefeld ansässige Firma Yayla-Türk GmbH gekommen ist, nachdem bekannt wurde, dass das türkisch-stämmige Unternehmen ab 2019 die Namensrechte der Multifunktionsarena Königpalast erworben hat und die Spielstätte ab Januar 2019 Yayla-Arena heißen wird. (wir berichteten). Die Krefeld Pinguine hatten daraufhin angekündigt, die Verfasser der Kommentare mit ihrer Liste an Dauerkartenkäufern abzugleichen und bei Übereinstimmung die Dauerkarte gegen Erstattung des Kaufpreises zu entziehen. „Solche Leute wollen wir nicht in der Halle haben“, sagt Katharina Schneider-Bodien, die Sprecherin der Eishockey-GmbH.