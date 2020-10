Fußball-Oberliga : Breuer: „Brauchen uns vor keinem zu verstecken“

St. Tönis Nach dem abgesagten Heimspiel gegen den 1. FC Monheim geht es für Aufsteiger Teutonia St. Tönis am Sonntag zum Tabellensiebten TVD Velbert. Torjäger Brian Drubel steht wieder zur Verfügung.

(uwo) In der Stadt Duisburg ist der Spielbetrieb im Amateurfußball vorerst eingestellt. Das Training kann nur kontaktlos stattfinden. Man darf also gespannt sein, wie Städte und Gemeinden unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Corona-Zahlen in naher Zukunft reagieren. Hier und da gab es in der Fußball-Oberliga bereits einige Spielabsagen, von denen Teutonia St. Tönis zweimal betroffen war. Zuletzt am vergangenen Donnerstag, als das Heimspiel gegen den 1. FC Monheim gecancelt werden musste. Morgen geht es für Trainer Beki Kastrati und seine Mannschaft aber erst einmal weiter. Auf dem Programm steht das Auswärtsspiel beim Turnverein Dalbecksbaum (TVD) Velbert. Dabei handelt es sich um einen alten Bekannten, der in der Saison 2018/19 mit den Teutonen in der Landesliga spielte, als Meister in die Oberliga aufstieg und aktuell den 7. Tabellenplatz belegt.