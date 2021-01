Boule bei Teutonia hat Tradition : Catharinas Stimme hatte bei Pano Gewicht

St. Tönis Bei der DJK Teutonia St. Tönis wird auf zwölf Plätzen Boule gespielt. Mit Nizza bestehen Freundschaft und ein alljährlicher Austausch, der durch Corona gestoppt wurde.

Wer sich auf den Weg zur Platzanlage der DJK Teutonia St. Tönis macht, landet fast wie auf Schienen geführt auf dem Parkplatz an der Gelderner Straße. Der ist eingebettet vom Aschenplatz bzw. der Sporthalle des Nachbarn Spielverein und auf Seiten der Teutonia durch eine hohe Hecke. Aber hinter dieser Hecke, direkt nach Betreten des weiträumigen Areals, verweilen viele Neugierige. Vor allen Dingen dann, wenn sie nicht unbedingt Szenekenner sind. Denn rechts vom Vereinsheim ist der Pinots Boule Club zu Hause, eine von elf Abteilungen der DJK, die dort auf zwölf Plätzen ihren für unsere Region eher ungewöhnlichen Sport betreiben. „Boule in St. Tönis?“, fragen sich da nicht allein Kiebitze. In der Tat, und das seit 1994. Da noch am Wilhelmplatz, später, seit 2005, im Gesamtverein der großen Teutonia-Familie.