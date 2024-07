Vorbereitungsturnier Viel Nostalgie beim KTSV Preussen

Mit dem CSV Marathon Krefeld, dem Hülser SV, Spiel & Sport Krefeld und dem Veranstalter Preußen Krefeld kämpfen vier Mannschaften um den Pokal, die in der Vergangenheit schon in höheren Ligen gespielt haben. Um an die alten Zeiten zu erinnern, hat sich Preußen Krefeld für diesen Tag etwas Besonderes einfallen lassen: „Wir haben auch die Altherren-Mannschaften der Vereine eingeladen. Wir sind der Ansicht, dass sie der Klebstoff eines Vereins sind. Wir hoffen, dass sie sich bei uns auf der Anlage wohlfühlen und ein paar schöne Stunden bei leckeren Kaltgetränken verbringen und die jetzt Aktiven in ihren jeweiligen Mannschaften anfeuern“, sagt Marvin Kütter vom Ausrichter Preußen Krefeld.