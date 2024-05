Inlinehockey Damen-Team der Bockum Bulldogs gewinnen den Europapokal

„Über 50 Helferinnen und Helfer haben an diesem Event mitgewirkt. Ein ganz großes Dankeschön an alle, die die Austragung des Europapokals in der Arena Horkesgath erst möglich gemacht haben. Ohne unsere ehrenamtlichen Kräfte hätten wir dieses Event nicht stemmen können“, so Drappatz am Tag nach dem Europapokal.