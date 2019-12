Jahresrückblick 2019 : Blau-Weiß Timberland Krefeld verpasst nur knapp den Meistertitel

Krefeld Der Tennis-Bundesligist lag bis kurz vor Saisonende aussichtsreich im Rennen. An den letzten beiden Spieltagen standen keine Topspieler zur Verfügung.

„Weltklasse im Club“ lautete im Sommer wieder das Motto im Stadtwald. Tennis-Bundesligist Blau-Weiß Timberland Krefeld sorgte erneut für einen Höhepunkt im Krefelder Sportkalender des Jahres. Bereits seit dem Winter hatte Teamchef Olaf Merkel eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine gestellt, die von den Experten als Meisterschafts-Mitfavorit eingestuft wurde. Das bestätigte sich dann auch. Doch auf der Zielgeraden verpasste das Stadtwaldteam aufgrud von Aufstellungsproblemen das mögliche Ziel, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Deutscher Mannschafts-Meister zu werden. Die eingeplanten Spieler waren zu diesem Zeitpunkt einfach zu gut in Form und standen bei Turnieren im Halbfinale oder gar im Finale.

Besonders Olaf Merkel und Hajo Ploenes, der bereits seit 1981 die Geschicke des Bundesliga-Teams leitet, hätten die treuen Fans den beiden Hauptverantwortlichen diesen großartigen Triumph gegönnt. Auch für die vielen ehrenamtlichen Helfer der Blau-Weiß-Familie wäre das der verdiente Lohn für die vielen Stunden, die sie in der Freizeit für den Club und das Unternehmen Bundesliga geopfert haben, gewesen. Über den dritten Platz konnten sich am Sonntag nach dem Heimspiel gegen Düsseldorf aber trotzdem alle freuen. Schließlich war das Stadtwaldteam in seiner langen Bundesliga-Geschichte noch nie so erfolgreich. Entsprechend gut war die Stimmung, als Verantwortliche, Spieler und Fans die Saison nach dem letzten Ballwechsel ausklingen ließen.