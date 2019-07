Tennis-Bundesliga : Melzers Freundschaftsdienst goldwert

Krefeld Ohne den Österreicher wäre Tennis-Bundesligist Blau-Weiß Timberland Finance Krefeld im Heimspiel gegen den Gladbacher HTC wahrscheinlich leer ausgegangen. Teamchef Olaf Merkel lobt den starken Willen seiner Spieler.

Die vier Italiener und der Österreicher, die zum Auftaktteam der Blau-Weißen gehörten, bekamen hinterher von der guten Stimmung im Clubhaus nichts mit. Es herrschte Hektik in der Kabine. Alessandro Giannessi und Paolo Lorenzi sowie Jürgen Melzer mussten schnell zum Flughafen. Die beiden Italiener, die in dieser Woche in Perugia (bei Rom) zusammen mit ihren Blau-Weiß-Teamkollegen Rogerio Dutra Silva und Federico Gaio aufschlagen, erwischten den Flieger noch rechtzeitig. Dagegen hatte Melzer Pech, weil sein Flug nach Wien überbucht war. So kehrte der Österreicher wieder nach Krefeld zurück und flog am Montagmorgen in seine Heimatstadt. Bolelli machte sich noch am Sonntagabend auf den Weg zum Challenger-Turnier nach Braunschweig. Dort sind auch seine beiden Landsleute Gianluca Mager und Stefano Travaglia aus dem Kader der Blau-Weißen im Einsatz. Wer von diesem Trio oder dem Quartett aus Perugia am kommenden Wochenende für die beiden Spiele im Stadtwald gegen Kurhaus Aachen und am Sonntag in Köln zur Verfügung steht, müssen die beiden Turnierverläufe zeigen.