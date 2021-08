Tennis-Bundesliga : Italienischer Teamgeist im Stadtwald

Federico Gaio jubelt hier über seinen Sieg gegen Dustin Brown, als hätte er gerade zum ersten Mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Analyse Krefeld Tennis-Bundesligist Blau-Weiß Krefeld ist so gerade eben dem Abstieg in Liga zwei entkommen. Die personellen Planungen wurden durch die Corona-Pandemie und den Abschied von Teamchef Olaf Merkel erschwert. Die finanzielle Bilanz steht noch aus.

Von H.-G. Schoofs

Neben den Kreuzberger Nächten sind auch italienische Nächte manchmal lang, besonders im Clubhaus des HTC Blau-Weiß Krefeld. Dort wurde am Sonntag nach dem spannenden „Endspiel“ um den Klassenverbleib natürlich gefeiert. Und mitten drin die sieben Spieler aus Italien, die im Jubiläumsjahr der Bundesliga-Zugehörigkeit mit ihrem tollen Teamgeist den Abstieg verhinderten.

So lange wie schon häufig in der Bundesliga-Geschichte des Stadtwaldteams war die Nacht diesmal aber nicht. „Die Spieler sind um 22.30 Uhr gegangen. Sie sind am Montag bereits um 6 Uhr nach Mailand geflogen“, sagte Hajo Ploenes im Gespräch mit unserer Zeitung und zog dabei ein Fazit. „Der Start war für uns absolut ungünstig. Von 15 Spielern fehlten neun durch Wimbledon und eine Verletzung. So standen nur welche zur Verfügung, die im Kader unten spielen. Das Problem hatten andere Vereine zwar auch, aber nicht so extrem wie wir. Dafür war der Anfang noch ganz gut und das Finale zum Glück versöhnlich“, sagte der Teamchef.

Info Aufsteiger TC Bredeney und TC Ludwigshafen Sehr spannend verlief in der 2. Bundesliga Nord und Süd der Aufstiegskampf. Im Norden holte sich der TC Bredeney gegen den punktgleichen TK Blau-Weiß Aachen dank fünf mehr gewonnener Matches den Gruppensieg. Im Süden setzte sich der BASF TC Ludwigshafen im entscheidenden Spiel gegen den Tabellenzweiten und Aufstiegsfavoriten TEC Waldau Stuttgart mit 5:4 durch, und freut sich schon auf die Lokalduelle gegen Mannheim. Derzeit ist davon auszugehen, dass beide Vereine ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen. Wenn nicht, können die Tabellenzweiten nachrücken. Sollte kein Verein in der Bundesliga spielen wollen, würden die als Absteiger feststehenden Rot-Weiß Köln und TuS Sennelager in der Liga bleiben. Der HTC Blau-Weiß Krefeld profitierte 2010 und 2011 davon, dass nur ein Klub der Zweitligisten aufrücken wollte.

Entscheidend für die Rettung war das gute Verhältnis zwischen Verein und Spielern. Bestes Beispiel dafür ist Stefano Travaglia, der am Freitag in Rosenheim und Sonntag gegen Köln für die so wertvollen Punkte sorgte. „Sein Trainer wollte, dass er für die US-Open trainiert. Aber Stefano hat sich für uns entschieden“, sagte Ploenes. Auch Federico Gaio war mal wieder ein Garant für Siege. Der 29-jährige Rechtshänder, aktuell die Nummer 155 der Welt, weist von allen Spielern mit 7:3-Siegen aus Einzel und Doppel die beste Bilanz des Kaders auf. Beeindruckend, mit welchem Willen und voller Emotionen er am Sonntag das Duell gegen Dustin Brown unbedingt gewinnen wollte und im ersten Satz voller Frust seinen Schläger in zwei Teile zerbrach. Auch Neuzugang Andrea Arnaboldi, der in der Bundesliga schon für Nürnberg, Reutlingen und Gladbach spielte, war ein Garant für Punkte. „Er hat mir gesagt, dass er sich bei uns wohler gefühlt hat als anderswo, weil man sich bei uns mehr um die Spieler kümmert. Am Sonntag um 22 Uhr fiel zwei Spielern ein, dass sie sich noch testen lassen müssen. Da hat uns der CHTC noch geholfen, was natürlich großartig ist“, erklärte Ploenes.

Publikumsliebling Paolo Lorenzi kam mit einer ausgeglichenen Bilanz (2:2) ein Mal im Einzel und drei Mal im Doppel zum Einsatz. Auch wenn er sich am Sonntag an der Seite von Gaio nicht mit einem Sieg aus dem Stadtwald verabschieden konnte, wurde er nach seinem letzten Match für den HTC gefeiert. Der fast 40-jährige Italiener spielte über zehn Jahre für Krefeld. „Ich bin immer sehr gerne gekommen. Schade, dass Olaf Merkel nicht mehr dabei ist. Mit ihm war die Organisation für die Spieler besser. Er hat mit uns schon bei den Australian Open die Planungen für die Bundesliga gemacht. Vor zwei Jahren hätten wir mit dem fast gleichen Kader beinahe den Titel gewonnen. Ich freue mich, dass der Klub weiter in der Bundesliga spielt“, sagte Lorenzi im RP-Gespräch.

Der sympathische Römer, der mit seiner Familie mittlerweile den Hauptwohnsitz in Florida hat, will nach den US-Open seine Karriere beenden, bleibt dem Tennis aber als Co-Kommentator bei Sky und als Funktionär des italienischen Tennis-Verbandes treu. Und er wird auch weiter mit dem HTC Blau-Weiß in Kontakt bleiben. „Paolo ist ein toller Typ und in der Tennisszene überall hoch anerkannt“, sagte Ploenes.

Der Teamchef kann auch in Zukunft bei den Planungen auf Lorenzi bauen, der den Blau-Weißen schon viele Spieler für das Bundesliga-Aufgebot empfohlen hat: „Wir sind da jetzt schon wieder im Gespräch, besonders weil er mit vielen jungen Italienern zusammenarbeitet.“ Klar ist schon, dass es auch im kommenden Jahr wieder lange italienische Nächte im Stadtwald geben soll. „Italien hat 15 Spieler unter den Top 100 der Welt. Da kann kein anderes Land mithalten“, sagt der Teamchef. Einige der Azzuri hätten bereits ihre Zusage gegeben.